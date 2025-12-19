Torino apertura del Napoli per Marianucci | ma c’è un ostacolo

Il Torino punta a rinforzare la difesa a gennaio, con Marianucci tra i possibili obiettivi. Tuttavia, ci sono alcuni ostacoli da superare, poiché il giovane difensore classe 2004 è attualmente ai margini della rosa di Conte. La priorità dei granata resta trovare un profilo affidabile per rafforzare il reparto, ma la trattativa potrebbe riservare delle sorprese.

Il difensore classe 2004 è ai margini della squadra di Conte La priorità del Torino nel calciomercato di gennaio sarà un difensore. In cima alla lista dei granata ci sarebbe Luca Marianucci, classe 2004 esploso l'anno scorso all' Empoli e poi acquistato dal Napoli per poco meno di 10 milioni. Fin qui, però, il centrale è rimasto pressoché ai margini della squadra di Antonio Conte: il tecnico leccese gli ha concesso solo 1 presenza. Ecco perché Marianucci potrebbe salutare gli azzurri nella finestra di riparazione, ovviamente soltanto con la formula del prestito.

Napoli, Torino e Cremonese su Marianucci; Marianucci potrebbe lasciare il Napoli già gennaio: Torino e Cremonese sulle sue tracce. Il trasferimento sarà possibile solo in prestito, dato che in chiave futura l'ex Empoli rimane un elemento sul quale il Napoli punta.

