Top News Milan | Supercoppa andata Allegri a rischio sanzione | il motivo Mercato due in arrivo
Le ultime notizie dal mondo Milan: l’eliminazione dalla Supercoppa Italiana per mano del Napoli di Conte, con Allegri sotto scrutinio per un possibile sanzione e due nuovi acquisti in arrivo. Ecco tutto ciò che bisogna sapere sulla giornata di venerdì 19 dicembre 2025.
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, venerdì 19 dicembre 2025: eliminazione dalla Supercoppa Italiana per mano del Napoli di Antonio Conte, con Massimiliano Allegri allo scontro con Gabriele Oriali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Neres e Hojlund stendono il Milan, Napoli in finale di Supercoppa; Obiettivo finale per il Milan, Allegri “Col Napoli gara complicata”; Niente finale di Supercoppa e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso; Supercoppa Italiana, ecco quando si recupereranno le partite di Milan, Inter, Napoli e Bologna.
Supercoppa: Hojlund affonda il Milan, il Napoli vola in finale - Il Napoli elimina il Milan detentore del titolo dalla Supercoppa, trofeo che i campioni d'Italia contenderanno lunedì all'Inter o al Bologna. ansa.it
Napoli-Milan 2-0, gli azzurri volano in finale: lunedì la sfida per la Supercoppa - È il giorno della Supercoppa italiana, alle ore 20, a Riad, in campo Napoli- ilmattino.it
Pagelle Napoli-Milan Supercoppa, il migliore e il peggiore in campo - In finale ci vanno gli azzurri: decisivi i gol di Neres e Hojlund ... milanlive.it
Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio-riyad - facebook.com facebook
Il #Milan sta spingendo per #Fullkrug, vuole chiudere: le news di #Calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato x.com
