Un episodio inquietante scuote il cimitero di Vigevano, dove tombe devastate e statue abbattute testimoniano un atto vandalico di grande impatto. Il tentativo di furto, ancora avvolto nel mistero, è stato interrotto improvvisamente, lasciando dietro di sé un quadro di desolazione e sdegno. Un gesto che solleva molte domande sulla sicurezza e sul rispetto per i luoghi di memoria.

© Ilgiorno.it - Tombe devastate e statue abbattute: raid shock dei vandali al cimitero

Vigevano (Pavia), 18 dicembre 2025 – Un tentativo di furto interrotto per qualche ragione ancora non chiara. Oppure un atto di vandalismo fine a se stesso e, in questa ottica, ancora più grave. Il cimitero di Vigevano è stato oggetto nella notte tra martedì e ieri di una devastazione mai avvenuta in precedenz a. Ignoti sono penetrati nel camposanto passando dall’unico cancello che è privo di una telecamera di sorveglianza, segno inequivocabile che il raid era stato pianificato. Hanno fatto saltare il lucchetto e poi sono entrati danneggiando in modo grave diversi punti della superficie. Se da un lato sono state trovate canaline di rame piegate, classico segnale di un tentativo di furto del metallo che al mercato nero gode sempre di un’ampia richiesta, dall’altro si sono registrati danneggiamenti che non possono che essere stati fini a se stessi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

