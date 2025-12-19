Tomb Raider un ex star di Harry Potter si è unita al cast della nuova serie Amazon
Una nuova avventura prende forma: Amazon MGM annuncia l’ingresso di Jason Isaacs nel cast della serie live-action di Tomb Raider. L’attore, noto per aver interpretato Lucius Malfoy in Harry Potter, si unisce a un progetto che promette di espandere l’universo del celebre videogioco, collegandosi ai prossimi capitoli e creando aspettative tra i fan di tutto il mondo.
Continua lo sviluppo della nuova serie targata Amazon sul popolare personaggio tratto dai videogame, che sarà collegata anche ai prossimi capitoli in uscita nei prossimi anni L'ex interprete ci Lucius Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter, Jason Isaacs, è l'ultima aggiunta al cast della serie live-action Tomb Raider di Amazon MGM, secondo quanto riferito da Deadline. I rappresentanti di Amazon hanno rifiutato di commentare e non è ancora chiaro quale ruolo interpreterà Isaacs. Come annunciato in precedenza, l'ex star de Il Trono di Spade Sophie Turner è stata scelta per il ruolo principale di Lara Croft, con Sigourney Weaver attualmente in trattative per unirsi al cast. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
