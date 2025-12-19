Tomb Raider | Jason Isaacs entra nel cast della serie Prime Video

Jason Isaacs si unisce al cast della serie Prime Video ispirata alla celebre saga di Tomb Raider, affiancando Sophie Turner. L’attore porta la sua esperienza in un progetto che promette di rivisitare in modo avvincente le avventure dell’iconica archeologa Lara Croft. Un cast di talento e un’ambientazione coinvolgente promettono di catturare l’attenzione dei fan e degli appassionati di azione e mistero.

© Universalmovies.it - Tomb Raider | Jason Isaacs entra nel cast della serie Prime Video L’attore Jason Isaacs affiancherà Sophie Turner nel cast delle serie ispirata alla saga di videogiochi Tomb Raider. Jason Isaacs (Harry Potter, The White Lotus) è l’ultimo nome aggiunto al cast della serie TV live-action Tomb Raider per Amazon MGM StudiosPrime Video. L’attore reciterà accanto a Sophie Turner (Game of Thrones), scelta da tempo come Lara Croft, e Sigourney Weaver (ruolo in via di definizione). La notizia è stata confermata ieri da Deadline. I dettagli relativi al ruolo assegnato a Isaacs sono al momento tenuti sotto chiave. Le riprese partiranno il 19 gennaio 2026. Cosa sappiamo della serie live-action Tomb Raider?. 🔗 Leggi su Universalmovies.it Leggi anche: Tomb Raider: Sigourney Weaver nel cast della serie con Sophie Turner? Leggi anche: Serie tomb raider su prime video: nuova avventura di lara croft con una star Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tomb Raider Show aggiunge Jason Isaacs come Amazon si prepara alla produzione a gennaio; CARPHA e la Healthy Caribbean Coalition riaffermano la partnership per promuovere la risposta dei Caraibi alle malattie non trasmissibili; I panini di gelatina sono il perdono per le trasgressioni passate. Tomb Raider Show Adds Jason Isaacs as Amazon Preps for Production in January - Tomb Raider developer Crystal Dynamics, Amazon MGM, and Story Kitchen are working on the show, with Chad Hodge attached as co- msn.com

Tomb Raider: Jason Isaacs Reportedly Joins Live-Action Series Cast - Jason Isaacs (The White Lotus) has reportedly joined the cast of Prime Video's Sophie Turner- bleedingcool.com

Jason Isaacs cast in Prime Video’s Tomb Raider after Fallout success - Jason Isaacs has starred in multiple films, although some of his most iconic role is Lucius Malfoy in the Harry Potter films. msn.com

Il reboot di Tomb Raider del 2013 è in arrivo su iOS e Android x.com

Crystal Dynamycs ha rivelato che Tomb Raider: Legacy of Atlantis sarà un vero e proprio remake e non una semplice remaster. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook

