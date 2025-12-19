Toi 561b un esopianeta roccioso con atmosfera | una super Terra scoperta da James Webb

Il telescopio James Webb ha individuato TOI 561b, un super Terra roccioso con un’atmosfera misteriosa, orbitante in un sistema distante. Circondato da un oceano di magma, questo esopianeta rappresenta un affascinante esempio di mondo alieno, aprendo nuove prospettive sulla varietà di pianeti nel nostro universo. Un risultato che amplia le frontiere della ricerca spaziale e della comprensione dei pianeti extrasolari.

di Salvatore Vicedomini Il telescopio spaziale James Webb, in continua attività, è riuscito a localizzare una possibile atmosfera che circonda un super pianeta roccioso denominato TOI 561 b, avvolto da un oceano di magma. Ci troviamo così di fronte all’indizio più incoraggiante per poter ritenere che esista un’atmosfera attorno ad un pianeta al di fuori del nostro sistema solare. Dall’analisi dei dati raccolti dal telescopio è nato lo studio condotto da un team di ricercatori e pubblicato sulla rivista scientifica The Astrophysical Journal Letters, dal titolo “ A Thick Volatile Atmosphere on the Ultrahot Super-Earth TOI-561 b”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

