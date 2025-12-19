Toi 561b un esopianeta roccioso con atmosfera | una super Terra scoperta da James Webb
Il telescopio James Webb ha individuato TOI 561b, un super Terra roccioso con un’atmosfera misteriosa, orbitante in un sistema distante. Circondato da un oceano di magma, questo esopianeta rappresenta un affascinante esempio di mondo alieno, aprendo nuove prospettive sulla varietà di pianeti nel nostro universo. Un risultato che amplia le frontiere della ricerca spaziale e della comprensione dei pianeti extrasolari.
di Salvatore Vicedomini Il telescopio spaziale James Webb, in continua attività, è riuscito a localizzare una possibile atmosfera che circonda un super pianeta roccioso denominato TOI 561 b, avvolto da un oceano di magma. Ci troviamo così di fronte all’indizio più incoraggiante per poter ritenere che esista un’atmosfera attorno ad un pianeta al di fuori del nostro sistema solare. Dall’analisi dei dati raccolti dal telescopio è nato lo studio condotto da un team di ricercatori e pubblicato sulla rivista scientifica The Astrophysical Journal Letters, dal titolo “ A Thick Volatile Atmosphere on the Ultrahot Super-Earth TOI-561 b”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Si chiama TOI-561 b ed è un pianeta roccioso pizzicato da Webb fuori dal sistema solare: la sua esistenza ci sfida
Leggi anche: Scoperta una Super Terra, c’è vita sul pianeta GC 251 c?
Toi-561b, una super Terra con atmosfera; TOI-561 b: il primo pianeta roccioso con atmosfera rilevata grazie al telescopio James Webb; Esopianeti e atmosfera, le ultime scoperte del telescopio Weeb; Tracce di un’atmosfera su un esopianeta roccioso ultra-caldo.
Toi-561b, una “super Terra” dotata di atmosfera e ricoperta da un oceano di magma - Il telescopio spaziale James Webb ha rivelato una serie di caratteristiche decisamente insolite sull'esopianeta Toi- wired.it
Toi-561b, una super Terra con atmosfera - 561 b suggeriscono che l'esopianeta sia circondato da uno spesso strato di gas sopra un oceano magmatico globale. media.inaf.it
Un esopianeta che potrebbe avere un'atmosfera - Dalle osservazioni del telescopio spaziale James Webb un team di ricercatori ipotizza uno strato di gas sopra l'oceano magmatico del pianeta roccioso TOI- rainews.it
Lo sguardo del telescopio Webb si è posato su Toi-561 b, un esopianeta classificato come ‘super Terra ultra-calda’. Cosa ha scoperto Quali sono le caratteristiche di Toi-561 b Leggi l’articolo su Globalscience https://shorturl.at/xbHpC - facebook.com facebook
Lo sguardo del telescopio Webb si è posato su Toi-561 b, un esopianeta classificato come ‘super Terra ultra-calda’. Cosa ha scoperto Quali sono le caratteristiche di Toi-561 b Leggi l’articolo su Globalscience shorturl.at/xbHpC x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.