Matteo Renzi si conferma il protagonista silenzioso del campo largo, una presenza costante che va oltre le apparizioni pubbliche. La sua influenza si percepisce anche quando non si mostra in prima linea, dando forma alle strategie e alle dinamiche politiche senza bisogno di annunci. Un vero e proprio portavoce invisibile di un’area che si muove sotto traccia, ma con un impatto decisivo.

© Lettera43.it - Toh, il vero portavoce del campo largo è Matteo Renzi

Toh, è tornato Matteo Renzi. Vabbè, ma quando mai se n’è andato via, si dirà. E in effetti è vero. Renzi c’è anche quando non c’è. Le trattative di Gedi con i greci? «C’è Renzi dietro!». Silvia Salis? «C’è Renzi dietro!». La Fiorentina è in vendita? «C’è Renzi dietro!». C’è un po’ di retorica del complotto, ad accompagnare l’ex presidente del Consiglio, visto come l’artefice di qualsiasi sommovimento politico-editorial-sportivo. Nemmeno fosse Dario Franceschini, che diamine. Silvia Salis, Gianni Cuperlo e Matteo Renzi (Imagoeconomica). La nuova fase politica del leader di Iv. Il fondatore di Italia Viva è alle prese con una nuova fase politica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Leggi anche: Renzi, il governo val bene un Campo Largo

Leggi anche: Elezioni regionali in Toscana, Furfaro, i numeri del Pd e il risultato del Campo largo: «Alleanza strutturale anche con Renzi? Serve l’alchimia giusta»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

– Una serata speciale tra vini eleganti, storie toscane e 5 etichette tutte da scoprire insieme a Simone, portavoce dell’azienda Podernuovo a Palazzone Un vero viaggio di gusto immerso n - facebook.com facebook

AATO3 - Dopo la bocciatura, il portavoce dei Movimenti per l’Acqua bene comune, Massimo Rossi: «Mantenere in piedi otto società... x.com