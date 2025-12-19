Tirate fuori il più brutto maglione di Natale che avete e festeggiate l’Ugly Christmas Sweater Day

Oggi, venerdì 19 dicembre 2025, celebriamo l’Ugly Christmas Sweater Day! È il momento di tirare fuori quel maglione natalizio dal design improbabile, tra paillettes sfavillanti e pattern improbabili. Un’occasione per divertirsi, ridere e condividere un po’ di spirito natalizio… in modo decisamente “brutto”. Prepariamoci a sfoggiare il nostro capo più kitsch e a vivere un Natale all’insegna dell’ironia!

Oggi, venerdì 19 dicembre 2025, è il momento di sfoggiare quel maglione natalizio orrendo che tutti abbiamo nell'armadio. Il National Ugly Christmas Sweater Day, diventato un fenomeno internazionale dal 2011, ci invita a indossare con orgoglio i capi più discutibili del nostro guardaroba festivo. Questa celebrazione cade ogni anno il terzo venerdì di dicembre e rappresenta un'occasione per alleggerire lo stress delle festività. Nato in Canada nel 2002, quando alcuni amici organizzarono una festa a Vancouver per raccogliere fondi destinati alle cure oncologiche di un conoscente, l'evento si è trasformato in una tradizione globale che unisce divertimento e solidarietà.

