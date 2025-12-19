Timber Juve si fa sempre più concreta come possibile rinforzo per il centrocampo di Spalletti a gennaio. L’olandese del Feyenoord rappresenta un’alternativa di lusso, capace di unire tecnica e fisicità. La trattativa dipende però da alcune condizioni, e il club bianconero valuta attentamente ogni dettaglio per rinforzare la mediana in vista della seconda parte della stagione.

© Juventusnews24.com - Timber Juve, pista tutta olandese per rivitalizzare il centrocampo di Spalletti a gennaio: l’affare si fa soltanto se… Le condizioni

Timber Juve, il centrocampista del Feyenoord è l’alternativa di lusso per la mediana: tecnica e fisicità in caso di mancato arrivo di Frattesi. Il calciomercato della Juventus non conosce soste e la caccia al rinforzo ideale per il centrocampo entra decisamente nel vivo. Se il nome di Davide Frattesi resta in cima alla lista dei desideri per l’immediato, la dirigenza bianconera sta lavorando con grande lungimiranza e attenzione su profili internazionali di altissimo livello per non farsi trovare impreparata. Tra questi, come riportato con enfasi dall’edizione odierna di Tuttosport, spicca con forza la candidatura di Quinten Timber. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Timber Juve, chi è l’alterego olandese di Frattesi che è stato offerto al club bianconero per gennaio

Leggi anche: Timber Juve, chi è l’alter ego olandese di Frattesi che è stato offerto al club bianconero per gennaio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mercato Juve occhi sul centrocampista del Feyernoord | la lista dei desideri di Comolli Cosa trapela sull’interesse in Olanda.

Tuttosport - Juventus, Frattesi e non solo: piacciono anche Schlager e Timber - Nel mirino c'è Davide Frattesi dell'Inter, ma il nazionale italiano classe 1999 non è l'unico obiettivo dei dirigenti ... msn.com

Calciomercato Juventus, non solo Frattesi: piacciono anche Schlager e Timber https://tinyurl.com/2y2zhhko #CalciomercatoJuventus #juventus #JuventusFrattesi #mercatojuve - facebook.com facebook

#Timber offerto alla #Juventus Tutti i dettagli x.com