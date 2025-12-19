TikTok si piega a Trump e diventa americano sotto la guida di Oracle
TikTok si trasforma sotto la nuova guida americana, segnando un'importante svolta nel suo percorso globale. Con l'intervento di Oracle e l'accordo firmato di recente, il social più discusso degli ultimi anni si avvicina a un nuovo capitolo, con un focus più marcato sulle normative statunitensi e sulla sicurezza dei dati. Un cambiamento che potrebbe ridefinire il suo ruolo e il suo futuro internazionale.
(Adnkronos) – È arrivata la firma che cambia la storia recente del social media più discusso del decennio. TikTok ha formalizzato l'intesa, fortemente spinta dall'amministrazione Trump, per separare gli asset statunitensi dalla casa madre cinese ByteDance. La conferma giunge direttamente dal CEO Shou Chew, che attraverso una nota interna ha comunicato ai dipendenti l'avvio di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
