TikTok ha firmato l’accordo per cedere le attività negli Usa
TikTok ha concluso un accordo per trasferire le sue attività negli Stati Uniti a un consorzio di imprenditori locali, come richiesto dall'amministrazione americana. Questa decisione rappresenta un passo importante nella sua strategia di conformarsi alle normative statunitensi, segnando un cambiamento significativo nella sua presenza nel mercato statunitense. La mossa apre nuove prospettive per il futuro della piattaforma nel paese.
TikTok ha firmato l’accordo, proposto dal presidente americano Donald Trump, per cedere le attività negli Usa a un consorzio di imprenditori locali. La notizia, riportata in anteprima da Axios, è stata poi confermata dallo stesso amministratore delegato Shou Chew con una nota interna allo staff, ripresa da diverse testate. «I vostri sforzi ci consentono di operare ai massimi livelli e garantiranno che TikTok continui a crescere e prosperare negli Stati Uniti e in tutto il mondo», ha spiegato il Ceo. «Con questi accordi in vigore, il nostro obiettivo sarà immutato: garantire agli utenti, ai creator e alle aziende un servizio impeccabile». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Tik Tok, firmato l’accordo: la cinese ByteDance vende la sua attività negli Stati Uniti
Leggi anche: Trump firma l’ordine esecutivo per salvare TikTok negli Usa: cosa prevede l’accordo con la Cina
Tik Tok firmato l’accordo | la cinese ByteDance vende la sua attività negli Stati Uniti.
TikTok, firmato l'accordo con gli Usa. Le mani degli investitori americani sul social cinese - TikTok ha firmato un accordo per vendere la sua attività negli Stati Uniti a una joint venture controllata da investitori americani. affaritaliani.it
TikTok ha firmato l’accordo per vendere a Oracle, Silver Lake e MGX la sua attività in Usa - L’amministratore delegato di TikTok, Shou Chew, ha comunicato ai dipendenti che la società madre dell’app di social media, ByteDance Ltd. ilsole24ore.com
TikTok, ByteDance firma accordo per nuova società Usa - ByteDance ha infatti annunciato un accordo con l’Amministrazione Trump , allontanando così lo spettro di un blocco negli St ... msn.com
TikTok conclude un accordo per vendere le attività statunitensi a un gruppo di investitori guidat...
TikTok ha firmato l’accordo per cedere la divisione negli Stati Uniti a imprenditori locali x.com
'TikTok ha firmato l'accordo per vendere la sua attività in Usa' #ANSA - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.