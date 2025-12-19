TikTok ha firmato l’accordo per cedere le attività negli Usa

TikTok ha concluso un accordo per trasferire le sue attività negli Stati Uniti a un consorzio di imprenditori locali, come richiesto dall'amministrazione americana. Questa decisione rappresenta un passo importante nella sua strategia di conformarsi alle normative statunitensi, segnando un cambiamento significativo nella sua presenza nel mercato statunitense. La mossa apre nuove prospettive per il futuro della piattaforma nel paese.

TikTok ha firmato l’accordo, proposto dal presidente americano Donald Trump, per cedere le attività negli Usa a un consorzio di imprenditori locali. La notizia, riportata in anteprima da Axios, è stata poi confermata dallo stesso amministratore delegato Shou Chew con una nota interna allo staff, ripresa da diverse testate. «I vostri sforzi ci consentono di operare ai massimi livelli e garantiranno che TikTok continui a crescere e prosperare negli Stati Uniti e in tutto il mondo», ha spiegato il Ceo. «Con questi accordi in vigore, il nostro obiettivo sarà immutato: garantire agli utenti, ai creator e alle aziende un servizio impeccabile». 🔗 Leggi su Lettera43.it

