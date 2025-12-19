TikTok firma l' accordo per salvare l' app | come funzionerà il social negli Usa

Dopo intense trattative, TikTok ha raggiunto un accordo con l'amministrazione statunitense, garantendo la continuità della piattaforma negli USA e scongiurando il blocco imminente. Questa intesa segna una svolta cruciale per il social, che si prepara a funzionare sotto nuove regole e controlli più stringenti, assicurando agli utenti americani l'accesso a uno degli strumenti di condivisione più popolari al mondo.

Dopo lunghe trattative, TikTok ha firmato un accordo con l'amministrazione Trump, allontanando così lo spettro di un blocco delle attività negli Usa previsto per il 22 gennaio. Il social media, della casa madre cinese ByteDance, ha raggiunto un'intesa che prevede la vendita della sua entità. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Trump firma l’ordine esecutivo per salvare TikTok negli Usa: cosa prevede l’accordo con la Cina Leggi anche: TikTok ha firmato l’accordo per cedere le attività negli Usa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Svolta TikTok: firmato l'accordo per la vendita negli USA; TikTok, ByteDance firma accordo per nuova società Usa; TikTok USA: salvo dal bando grazie al nuovo accordo; IL VIDEO. Meloni: firma Ue-Mercosur prematura, servono garanzie per agricoltori. TikTok, ByteDance firma accordo per nuova società Usa - ByteDance ha infatti annunciato un accordo con l'Amministrazione Trump , allontanando così lo spettro di un blocco negli Stati Uniti: l'i ... adnkronos.com

TikTok firma l'accordo per vendere la sua attività negli Usa - Il closing previsto per il 22 gennaio assicura alla joint venture controllata da Oracle, Silver Lake e Mgx il 45% dell'entità statunitense del social della cinese ByteDance. it.fashionnetwork.com

TikTok cambia bandiera negli Usa: accordo firmato, controllo a maggioranza americana - TikTok firma l’accordo per cedere le attività Usa a una joint venture a guida americana. firstonline.info

TikTok ha firmato un accordo per vendere la sua entità statunitense a una joint venture controllata da investitori americani. x.com

Vi segnaliamo un evento web straordinario che porta la firma di ComCart Srl, azienda di vendite online ed offline con sede nella nostra città. A partire dalle 8 di domani mattina, TikTok diventerà un vero e proprio palcoscenico digitale per una 'Live Dei Record' - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.