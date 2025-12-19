TikTok firma l’accordo per la vendita dell’attività in Usa
(Adnkronos) – E' arrivata la firma destinata a restare nella storia dei social media. TikTok ha formalizzato l'intesa, fortemente spinta dall'amministrazione Trump, per separare gli asset statunitensi dalla casa madre cinese ByteDance. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: TikTok ha firmato l’accordo per cedere le attività negli Usa
Leggi anche: TikTok firma l'accordo per salvare l'app: come funzionerà il social negli Usa
TikTok firma l'accordo per vendere la sua attività negli Usa - Il closing previsto per il 22 gennaio assicura alla joint venture controllata da Oracle, Silver Lake e Mgx il 45% dell'entità statunitense del social della cinese ByteDance. msn.com
TikTok firma l'accordo per salvare l'app: come funzionerà il social negli Usa - L'intesa prevede la creazione di una nuova joint venture alla quale verrà trasferito il controllo operativo dell'applicazione negli Stati Uniti, dove vanta oltre 170 milioni di utenti ... today.it
TikTok, Trump firma l’ordine esecutivo: vendita da 14 miliardi, Oracle tra gli investitori - Il Presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che sancisce la vendita delle operazioni statunitensi di TikTok a un gruppo di investitori americani e globali, attuando l’accordo raggiunto ... it.blastingnews.com
TikTok ha firmato un accordo per vendere la sua entità statunitense a una joint venture controllata da investitori americani. x.com
Vi segnaliamo un evento web straordinario che porta la firma di ComCart Srl, azienda di vendite online ed offline con sede nella nostra città. A partire dalle 8 di domani mattina, TikTok diventerà un vero e proprio palcoscenico digitale per una 'Live Dei Record' - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.