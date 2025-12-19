TikTok firma l’accordo per la vendita dell’attività in Usa

(Adnkronos) – E' arrivata la firma destinata a restare nella storia dei social media. TikTok ha formalizzato l'intesa, fortemente spinta dall'amministrazione Trump, per separare gli asset statunitensi dalla casa madre cinese ByteDance.   —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

