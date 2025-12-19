Tik Tok firmato l’accordo | la cinese ByteDance vende la sua attività negli Stati Uniti

TikTok, il popolare social cinese, ha concluso un importante accordo: ByteDance cede la sua attività negli Stati Uniti a una joint venture gestita da investitori americani. Dopo anni di negoziati e tensioni geopolitiche, questa mossa segna un passo decisivo verso una maggiore regolamentazione e trasparenza. La notizia, anticipata da Axios e confermata dai documenti visionati, apre nuovi scenari per la piattaforma e il suo futuro nel mercato statunitense.

Roma, 19 dicembre 2025 - Dopo anni di trattative, e non poche tensioni con la Cina, TikTok ha firmato un accordo per vendere la sua entità statunitense a una joint venture controllata da investitori americani, fa sapere Axios che ha visionato i documenti. L'accordo chiude una saga durata anni per costringere la casa madre cinese di TikTok, ByteDance, a cedere le operazioni statunitensi a proprietari nazionali, al fine di attenuare le preoccupazioni sulla sicurezza nazionale. Il passaggio è previsto per il 22 gennaio, secondo un memo interno inviato dall'amministratore delegato Shou Chew. Oracle, Silver Lake e MGX, con sede ad Abu Dhabi, deterranno collettivamente il 45% dell'entità statunitense. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

