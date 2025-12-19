Tik Tok accordo dopo i ricatti di Trump | ceduta la parte americana Chi c’è nella nuova società
Dopo anni di tensioni e ricatti, Tik Tok ha trovato un’intesa per cedere la sua parte americana. L’accordo prevede la creazione di una joint venture controllata da investitori statunitensi, segnando un passo importante nella sua presenza negli Stati Uniti. Questa mossa rappresenta una svolta nel rapporto tra la piattaforma e le autorità americane, aprendo nuove prospettive per il futuro del social.
Dopo anni di pressioni, è stato raggiunto l’accordo di vendita della parte statunitense di Tik Tok. La società cinese che possiede la piattaforma social, ByteDance, cederà una parte della sua attività a una joint venture controllata da investitori americani. Si tratta di un passaggio molto importante perché cambia gli equilibri di mercato, e che pone fine ai ricatti di Washington a Pechino: nell’agosto del 2020, il presidente Donald Trump aveva minacciato di vietare l’app negli Usa per via delle preoccupazioni relative alla sicurezza nazionale. A settembre, Trump ha di fatto costretto i proprietari cinesi a trovare un accordo per evitare il ban di Tik Tok negli Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
