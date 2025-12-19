Ti ricordi… Pinga il mancino brasiliano e quell’incidente in cui morì il fratello di Taddei | copriva le cicatrici con una bandana

Ricordi Pinga, il mancino brasiliano, e l’incidente che portò alla tragica perdita del fratello di Taddei? Copriva le cicatrici con una bandana, ma il suo talento restava evidente. Un giocatore di destro, capace di dribblare l’avversario e sorprendere con un tiro imparabile alle spalle di Sicignano. La sua storia è fatta di passione, dolore e straordinarie gesta sul campo.

Tutto di destro: prima il dribbling sull'avversario, poi il tiro imparabile alle spalle di Sicignano. Un gol bellissimo, col piede sbagliato visto che l'autore, André Luciano da Silva detto Pinga, è tutto sinistro e che regala la prima vittoria in casa al Treviso a discapito del Lecce il 18 dicembre di 20 anni fa. Numeri importanti per quel ragazzo brasiliano, ex promessa ai tempi del Treviso, ultima stagione in Italia. Nato ad Aracati, nella zona di Fortaleza: spiagge immense e paesaggi da cartolina, e poi ci sono i "meninos" che sognano altri scenari giocando a pallone sulla sabbia. Uno di quelli è Andrè: è forte ma piccolino, troppo, e per questo gli appioppano il soprannome di "Pingo".

