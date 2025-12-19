Federica Pellegrini e Matteo Giunta si preparano ad accogliere una nuova dolce attesa, rinnovando la gioia di diventare genitori. Dopo l’amorevole arrivo di Matilde, il loro mondo si arricchisce di una nuova speranza e di emozioni ancora più grandi. La campionessa italiana si mostra radiosa e felice, pronta ad affrontare questa meravigliosa avventura familiare con entusiasmo e tenerezza.

© Agi.it - "Ti aspettiamo piccolina", Federica Pellegrini incinta della seconda figlia

AGI - Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta aspettano, dopo la primogenita Matilde, un'altra figlia. Lo ha reso noto la stessa 'Divina', ex campionessa del nuoto, attraverso il proprio profilo Instagram. " Piovono Polpette ", ha scritto Pellegrini, con tanto di foto inequivocabile della 'pancia tondeggiante'. “Inaspettata, come le sorprese più belle. Ti aspettiamo piccolina", ha aggiunto, precisando quindi che è in arrivo un'altra bimba che forse non era stata programmata ( oppure si pensava fosse un maschietto). Nella foto sul pancione molto evidente sono poggiate quattro mani: due della stessa Federica mentre le altre due sono della figlia Matilde e del marito Matteo Giunta. 🔗 Leggi su Agi.it

