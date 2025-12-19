Ti aspettiamo piccolina Federica Pellegrini incinta della seconda figlia
Federica Pellegrini e Matteo Giunta si preparano ad accogliere una nuova dolce attesa, rinnovando la gioia di diventare genitori. Dopo l’amorevole arrivo di Matilde, il loro mondo si arricchisce di una nuova speranza e di emozioni ancora più grandi. La campionessa italiana si mostra radiosa e felice, pronta ad affrontare questa meravigliosa avventura familiare con entusiasmo e tenerezza.
AGI - Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta aspettano, dopo la primogenita Matilde, un'altra figlia. Lo ha reso noto la stessa 'Divina', ex campionessa del nuoto, attraverso il proprio profilo Instagram. " Piovono Polpette ", ha scritto Pellegrini, con tanto di foto inequivocabile della 'pancia tondeggiante'. “Inaspettata, come le sorprese più belle. Ti aspettiamo piccolina", ha aggiunto, precisando quindi che è in arrivo un'altra bimba che forse non era stata programmata ( oppure si pensava fosse un maschietto). Nella foto sul pancione molto evidente sono poggiate quattro mani: due della stessa Federica mentre le altre due sono della figlia Matilde e del marito Matteo Giunta. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Federica Pellegrini è incinta, aspetta la seconda figlia. “Ti aspettiamo piccolina”
Leggi anche: "Ti aspettiamo piccolina", Federica Pellegrini aspetta la seconda figlia
Federica Pellegrini sarà ancora mamma: Ti aspettiamo piccolina; Federica Pellegrini, attimi di panico per la figlia Matilde in ospedale: Occhi in su, il respiro si fermava; Federica Pellegrini in ospedale per la piccola Matilde: Quando succede capisci che il resto è superfluo; Sassuolo: Vranckx è pronto per sostituire lo squalificato Thorstvedt.
Federica Pellegrini incinta, gravidanza bis per la Divina. L’annuncio rivela tutto: “Ti aspettiamo piccolina” - Seconda gravidanza per Federica Pellegrini: l’annuncio social emoziona e arriva la conferma sul sesso del bebè. libero.it
Federica Pellegrini di nuovo mamma, l'annuncio sui social: "Ti aspettiamo piccolina" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Federica Pellegrini di nuovo mamma, l'annuncio sui social: 'Ti aspettiamo piccolina' ... tg24.sky.it
Federica Pellegrini mamma bis, l'annuncio social: "Ti aspettiamo, piccolina" - Federica Pellegrini diventerà mamma per la seconda volta: l'annuncio social della gravidanza insieme al marito Matteo e alla piccola Matilde. msn.com
Federica Pellegrini è in attesa della seconda figlia con Matteo Giunta: Inaspettata
FEDERICA PELLEGRINI DI NUOVO MAMMA: “TI ASPETTIAMO, PICCOLINA” Una notizia bellissima che ci riempie il cuore: Federica Pellegrini, orgoglio veneto, ha annunciato l’arrivo della sua seconda bambina. “Ti aspettiamo, piccolina” è una frase dolcis - facebook.com facebook
Federica Pellegrini di nuovo mamma. L'ex nuotatrice posta una foto sui social: "Ti aspettiamo piccolina" #ANSA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.