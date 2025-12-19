Thuram in vista della Supercoppa | Col Bologna sarà difficile E su Inzaghi dico questo
Marcus Thuram si prepara alla difficile sfida contro il Bologna, consapevole delle sfide che lo aspettano. L’attaccante francese ha condiviso le sue impressioni sulla partita e ha espresso le sue opinioni su Inzaghi, sottolineando l’importanza di affrontare ogni match con determinazione e concentrazione. La Supercoppa si avvicina e l’Inter cerca di mettere in campo tutta la sua forza per ottenere un risultato positivo.
Inter News 24 Marcus Thuram ha parlato in vista della sfida di questa sera tra Bologna e Inter. Il francese riconosce il valore degli avversari, poi una battuta su Inzaghi. Marcus Thuram ha parlato a SBA Sport in vista della sfida di questa sera. Vediamo le sue dichiarazioni. SU PAPA’ LILIAN – « Mi ha lasciato molte cose come padre. Ci ha trasmesso tante cose, naturalmente: abbiamo imparato il rispetto per gli altri e il valore della vita. Come giocatori, l’importanza della serenità e dell’impegno quotidiano per raggiungere i nostri obiettivi. » SULL’ARABIA SAUDITA – « Come potete vedere, ci sono molti giocatori internazionali di alto livello nel campionato saudita. 🔗 Leggi su Internews24.com
