Thuram in vista della Supercoppa | Col Bologna sarà difficile E su Inzaghi dico questo

Marcus Thuram si prepara alla difficile sfida contro il Bologna, consapevole delle sfide che lo aspettano. L’attaccante francese ha condiviso le sue impressioni sulla partita e ha espresso le sue opinioni su Inzaghi, sottolineando l’importanza di affrontare ogni match con determinazione e concentrazione. La Supercoppa si avvicina e l’Inter cerca di mettere in campo tutta la sua forza per ottenere un risultato positivo.

Marcus Thuram ha parlato in vista della sfida di questa sera tra Bologna e Inter. Il francese riconosce il valore degli avversari, poi una battuta su Inzaghi. Marcus Thuram ha parlato a SBA Sport in vista della sfida di questa sera. Vediamo le sue dichiarazioni. SU PAPA' LILIAN – « Mi ha lasciato molte cose come padre. Ci ha trasmesso tante cose, naturalmente: abbiamo imparato il rispetto per gli altri e il valore della vita. Come giocatori, l'importanza della serenità e dell'impegno quotidiano per raggiungere i nostri obiettivi. » SULL'ARABIA SAUDITA – « Come potete vedere, ci sono molti giocatori internazionali di alto livello nel campionato saudita.

