Thiago Silva torna al Milan? La volontà del brasiliano la richiesta di Allegri al club

Il possibile ritorno di Thiago Silva al Milan sta facendo scalpore tra i tifosi rossoneri. Il centrale brasiliano, svincolatosi dal Fluminense, sarebbe disposto a tornare in Italia per rafforzare la difesa di Allegri. La richiesta del tecnico e le ultime indiscrezioni da 'SportMediaset' alimentano l’ipotesi di un ritorno a Milano nel calciomercato di gennaio. Una trattativa che potrebbe riaccendere l’entusiasmo tra i sostenitori del Diavolo.

© Pianetamilan.it - Thiago Silva torna al Milan? La volontà del brasiliano, la richiesta di Allegri al club Thiago Silva, centrale brasiliano classe 1984 appena svincolatosi dal Fluminense, di ritorno al Milan dopo quasi 14 anni per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri nel calciomercato di gennaio? Le ultime news da 'SportMediaset'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Leggi anche: Thiago Silva Milan, Allegri insiste: pressing sul brasiliano, ma il futuro resta in bilico. Le ultimissime Leggi anche: Thiago Silva dà l’addio ufficiale al Fluminense: ritorno probabile in Europa. Possibilità al Milan di Allegri? Le ultime Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Thiago Silva pronto a lasciare il Fluminense e il Brasile: possibile un suo ritorno al Milan già a gennaio?; Serie A. Thiago Silva saluta il Fluminense: possibile ritorno al Milan?; Thiago Silva dice addio al Fluminense, a 41 anni ha ancora due sogni nel cassetto: Milan e Mondiali; Thiago Silva saluta il Fluminense: addio anticipato a 41 anni. Sogna l'Europa e il ritorno al Milan (ma il club frena). Thiago Silva – Milan, comunicato ufficiale del brasiliano sul futuro: è tutto vero! - Arrivano novità sul futuro di Thiago Silva al Milan: attenzione alle parole del difensore brasiliano, i tifosi sognano ... spaziomilan.it

Allegri spinge per Thiago Silva ma il Milan ha i soliti dubbi - L'opzione che porta al difensore brasiliano è più concreta che mai dopo la sconfitta in Supercoppa: Allegri spinge, la società valuta ... milanlive.it

Thiago Silva torna al Milan? Ibra resterebbe comunque davanti al brasiliano - Luka Modric, quarant'anni, è l'esatto manifesto della classe e della qualità. tuttomercatoweb.com

FÜLLKRUG VEDE ROSSONERO: Accordo raggiunto per 6 mesi a 1,5 milioni. Si attende l'OK del West Ham. THIAGO SILVA, C'È IL DUBBIO: Allegri lo vuole subito, ma la società non è convinta del ritorno. #Fullkrug #ThiagoSilva #Milan #Calciomercat - facebook.com facebook

Come anticipato, il Milan ha accordo con Fullkrug per un contratto di 6 mesi a 1,5 milioni. Il semaforo verde dal West Ham è atteso a giorni. Allegri vorrebbe Thiago Silva ma la dirigenza non è convinta x.com

