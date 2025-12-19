Thiago Silva al Milan? Romano | Ve lo posso dire con assoluta certezza non giocherà in Italia

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Fabrizio Romano spegne le caldissime voci sul calciomercato del Milan e sul possibile ritorno di Thiago Silva in rossonero. Le ultime novità da 'YouTube'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

thiago silva al milan romano ve lo posso dire con assoluta certezza non giocher224 in italia

© Pianetamilan.it - Thiago Silva al Milan? Romano: “Ve lo posso dire con assoluta certezza non giocherà in Italia”

Leggi anche: Romano spegne le voci: “Milan? A me risulta che Thiago Silva non giocherà in Italia”

Leggi anche: Calciomercato, Thiago Silva al Milan? Romano: “Ad oggi non risulta in piedi un discorso”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Milan-Thiago Silva, cosa c'è di vero? Fabrizio Romano svela qual è la volontà del brasiliano; Romano – Il Milan è su Fullkrug per gennaio, ha dato priorità ai rossoneri! Cosa filtra su T. Silva; Calciomercato Milan, Romano: “Füllkrug vuole l’Italia”, le destinazioni rifiutate; Romano – Il Milan è su Fullkrug per gennaio, ha dato priorità ai rossoneri! Cosa filtra su T Silva.

thiago silva milan romanoFabrizio Romano: “Non mi risulta che Thiago Silva andrà al Milan o alla Fiorentina, ma in un club straniero” - Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale YouTube sul futuro di Thiago Silva: "Io continuo a dirvi che a me risuulta che Thiago Silva ... milannews.it

thiago silva milan romanoFabrizio Romano: "Non risulta un discorso tra Milan e Thiago Silva. Lui vuole tornare in Europa ma ci sono altri club più avanti" - Nella giornata di ieri Thiago Silva ha giocato la sua ultima partita con il Fluminense, con il difensore brasiliano che ha la volontà netta e chiara di tornare in Europa per stare ... milannews.it

Mercato Milan, i dirigenti rossoneri contattano l’agente di Thiago Silva: le ultime sul possibile ritorno del difensore - Mercato Milan, i dirigenti rossoneri contattano l’agente di Thiago Silva: le ultime sul possibile ritorno del difensore Il sogno di rivedere Thiago Silva con la maglia del Milan si sta trasformando in ... milannews24.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.