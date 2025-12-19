Stasera, 19 dicembre, va in scena la grande finale di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici dedicato alle voci over 60 più emozionanti d’Italia. Un appuntamento imperdibile per scoprire chi conquisterà il titolo e il cuore del pubblico, celebrando la musica e l’esperienza di artisti straordinari. Rimanete sintonizzati per un’emozionante serata all’insegna della musica senza età.

© Ildifforme.it - The Voice Senior, stasera 19 dicembre: le anticipazioni della finale

(Adnkronos) – ‘The Voice Senior’, il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese, va in onda stasera, venerdì 19 dicembre, alle 21.30 su Rai 1 con l’ultimo appuntamento di questa edizione. Una serata ricca di musica che porterà all’elezione del vincitore della sesta stagione. Sono . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

The Voice Senior, la finale è arrivata. Stasera scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione - Sono 12 i concorrenti che domani, venerdì 19 dicembre, si sfidano per vincere l'edizione 2025 di “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici. rainews.it