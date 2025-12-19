. THE VOICE SENIOR 2025 VINCITORE – Chi ha vinto la finale di The Voice Senior 2025 andata in scena stasera, 19 dicembre, su Rai 1? In aggiornamento Finalisti. Quali sono i finalisti di The Voice Senior 2025, il talent show musicale condotto da Antonella Clerici? In giuria Arisa, Clementino e Rocco Hunt, Nek e Loredana Bertè. Per il team Arisa in finale troviamo Anna Maria Rossicchi, Giovanna Russo e Sonia Milan. La squadra di Rocco e Clementino porta nella finale di The Voice Senior 2025 Cosimo Ventruti, Pierluigi Lunedei e Carmelo Sciplino. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - The Voice Senior 2025, vincitore: chi ha vinto la finale

