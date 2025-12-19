The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la finale
. Questa sera, venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la finale (ultima puntata) di The Voice Senior 2025, la nuova edizione del talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, condotto dall’impareggiabile padrona di casa, Antonella Clerici. Dove vedere The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. The Voice Senior 2025 streaming live. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
Leggi anche: The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
The Voice Senior, la finale è arrivata. Stasera scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione; The Voice Senior 2025, stasera la semifinale: concorrenti e anticipazioni; The Voice Senior, riassunto puntata 12 dicembre 2025: Clerici spettinata da una concorrente e tutti i finalisti; The Voice Senior 6, stasera 12 dicembre 2025 la semifinale: anticipazioni e concorrenti della puntata.
The Voice Senior, la finale è arrivata. Stasera scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione - Sono 12 i concorrenti che domani, venerdì 19 dicembre, si sfidano per vincere l'edizione 2025 di “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici. msn.com
Stasera in tv (19 dicembre), Antonella Clerici guida The Voice Senior contro la sfida Bologna-Inter - Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (venerdì 19 dicembre 2025): il live di Alessandro Borghese – 4 ristoranti su Sky Uno, il film Skyfall su TV8 e il doc Pupi Avati. libero.it
The Voice Senior, le anticipazioni della puntata di venerdì 19 dicembre - Oggi, venerdì 19 dicembre, in prima serata su Rai1, in onda la sesta puntata della sesta stagione per il talent show condotto da Antonella Clerici. comingsoon.it
PierC canta “Bohemian Rhapsody” dei Queen | X Factor 2025 Semifinale
-THE VOICE SENIOR- LA FINALE! Questa sera ore 21.15 Reaction della diretta in live su TWICH! https://twitch.tv/lucajurman - facebook.com facebook
The Voice Senior 2025, tutto pronto per l’ultima puntata: i finalisti in scaletta x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.