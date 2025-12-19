. Questa sera, venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la finale (ultima puntata) di The Voice Senior 2025, la nuova edizione del talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, condotto dall’impareggiabile padrona di casa, Antonella Clerici. Dove vedere The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. The Voice Senior 2025 streaming live. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la finale

Leggi anche: The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Leggi anche: The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

The Voice Senior, la finale è arrivata. Stasera scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione; The Voice Senior 2025, stasera la semifinale: concorrenti e anticipazioni; The Voice Senior, riassunto puntata 12 dicembre 2025: Clerici spettinata da una concorrente e tutti i finalisti; The Voice Senior 6, stasera 12 dicembre 2025 la semifinale: anticipazioni e concorrenti della puntata.

The Voice Senior, la finale è arrivata. Stasera scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione - Sono 12 i concorrenti che domani, venerdì 19 dicembre, si sfidano per vincere l'edizione 2025 di “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici. msn.com