. Questa sera, 19 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la finale di The Voice Senior 2025, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, condotto dall’impareggiabile padrona di casa, Antonella Clerici. In giuria Arisa, Clementino e Rocco Hunt, Nek e Loredana Bertè. Ogni coach ha tre concorrenti in finale. Chi sarà il vincitore? Di seguito le anticipazioni. Anticipazioni e finalisti. Ognuno dei quattro coach arriva a questa finale con tre concorrenti. Per il team Arisa in finale troviamo Anna Maria Rossicchi, Giovanna Russo e Sonia Milan. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - The Voice Senior 2025: le anticipazioni (concorrenti, cast, finalisti) della finale

Leggi anche: The Voice Senior, le anticipazioni della finale del 19 dicembre: i concorrenti sono pronti a tutto

Leggi anche: The Voice Senior 6, la finale stasera in tv: anticipazioni, scaletta e concorrenti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

The Voice Senior, la finale è arrivata. Stasera scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione; The Voice Senior 2025, stasera la semifinale: concorrenti e anticipazioni; The Voice Senior, riassunto puntata 12 dicembre 2025: Clerici spettinata da una concorrente e tutti i finalisti; The Voice Senior 6, stasera 12 dicembre 2025 la semifinale: anticipazioni e concorrenti della puntata.

The Voice Senior, la finale è arrivata. Stasera scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione - Sono 12 i concorrenti che domani, venerdì 19 dicembre, si sfidano per vincere l'edizione 2025 di “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici. msn.com