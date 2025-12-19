The Space Cinema La Grazia di Paolo Sorrentino in anteprima | annunciate le proiezioni dal 25 al 31 dicembre
The Space Cinema porta in anteprima “La Grazia” di Paolo Sorrentino, con proiezioni dal 25 al 31 dicembre. Un’occasione imperdibile per immergersi nel nuovo capolavoro del regista, con sessioni mattutine e serali, inclusa la notte di Capodanno. Un evento da non perdere per gli appassionati di cinema e per chi desidera vivere un’esperienza unica durante le festività natalizie.
Anteprime di “La Grazia” di Paolo Sorrentino: The Space Cinema annuncia le proiezioni mattutine dal 25 al 31 dicembre e quelle serali nella notte di Capodanno. Dal 25 dicembre al 31 gennaio, al The Space Cinema Napoli e al The Space Cinema Nola sarà possibile vedere in anteprima “La Grazia”, il nuovo film del regista . 🔗 Leggi su 2anews.it
Inizia il nuovo anno al cinema La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino, tra potere, coscienza e scelte difficili è in anteprima a Capodanno. 31 dicembre 23.35 In The Space Cinema selezionati https://tinyurl.com/2jakrk58 - facebook.com facebook
