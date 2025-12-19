The Space Cinema anteprime nella notte per Buen Camino

The Space Cinema presenta un’anteprima esclusiva nella notte di “Buen Camino”, il nuovo film che segna il ritorno della celebre coppia artistica formata da Checco Zalone e Gennaro Nunziante. Un evento imperdibile per gli appassionati di cinema italiano, che potranno vivere in anteprima un’opera ricca di ironia e originalità. Non perdete questa occasione unica di vedere il film prima di tutti, in un’atmosfera di attesa e curiosità.

© 2anews.it - The Space Cinema, anteprime nella notte per "Buen Camino" The Space Cinema annuncia la proiezione in anteprima di "Buen Camino", film che segna il ritorno della coppia artistica formata da Checco Zalone e Gennaro Nunziante. Nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 dicembre, alle ore 00:05, al The Space Cinema Napoli e al The Space Cinema Nola sarà possibile vedere in anteprima "Buen

