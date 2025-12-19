The New Yorker compie 100 anni | il documentario che racconta un altro modo di fare giornalismo

Celebrando un secolo di giornalismo, The New Yorker si rivela attraverso un documentario di Marshall Curry, offrendo uno sguardo intimo sulla redazione. Tra riunioni e copertine leggendarie, il film sottolinea l’importanza della lentezza e della riflessione in un mondo frenetico, evidenziando un modo unico di raccontare e capire il nostro tempo.

Il documentario di Marshall Curry apre le porte della redazione del settimanale americano nel suo centenario, tra riunioni, copertine iconiche e un'idea precisa di lentezza. Un racconto su come si costruisce autorevolezza quando la velocità è diventata la regola.

