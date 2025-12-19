Il Giufà Project torna a casa, portando il suo spettacolo tra le mura che l'hanno visto nascere. Dopo aver conquistato palcoscenici europei, il decimo anniversario si celebra nel cuore di Sarteano, al Teatro comunale degli Arrischianti, un luogo simbolo di questa straordinaria avventura teatrale.

© Lanazione.it - The Giufà Project torna a casa, appuntamento agli Arrischianti

Torna a Sarteano The Giufà Project. Dopo il diffuso successo registrato in vari Paesi europei, il progetto teatrale rincasa nel suo paese di nascita per festeggiare il suo decimo anniversario, irrompendo nel luogo in cui tutto è iniziato: al Teatro comunale degli Arrischianti. Il programma dell’appuntamento partirà sabato 20 alle 17 con “Tu lo conosci Giufà?”, l’esposizione del progetto e delle attività realizzante negli anni, per poi procedere con un “Brindisi con Giufà”. La serata andrà a concludersi con “Gli Arrischianti raccontano Giufà”, quando il pubblico sarà immerso tra canti e musiche dentro alle storie di Giufà raccontate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Giufà e il mare in scena alla Casa di Pulcinella

Leggi anche: Pat metheny project, l'appuntamento al Miles Jazz Club

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

The Giufà Project torna a casa, appuntamento agli Arrischianti - Dopo il diffuso successo registrato in vari Paesi europei, il progetto teatrale rincasa ... lanazione.it