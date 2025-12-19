The Game Awards | gli Oscar dei videogiochi non sanno ancora cosa vogliono essere

Negli ultimi dieci anni, i The Game Awards si sono consolidati come il principale appuntamento mondiale per il mondo dei videogiochi, attirando l’attenzione di fan e addetti ai lavori. Tuttavia, nonostante il prestigio crescente, l’evento fatica ancora a definire chiaramente la propria identità e il ruolo che desidera assumere nel panorama videoludico internazionale.

Nel corso dell’ultimo decennio i The Game Awards si sono progressivamente affermati come l’evento videoludico più rilevante a livello globale. Non solo una cerimonia di premiazione, ma un appuntamento capace di concentrare su di sé l’attenzione di giocatori, sviluppatori, publisher e media internazionali, fino a diventare uno dei pochi momenti dell’anno in cui l’industria videoludica parla con una sola voce. Proprio questa centralità, tuttavia, ha reso i TGA un evento sempre più discusso e polarizzante. L’edizione di quest’anno ne è stata un esempio particolarmente evidente, tra nomination giudicate discutibili, categorie considerate poco coerenti, premi contestati e l’inedito caso di un gioco che ha scelto di ritirarsi dalla competizione dopo essere stato inserito in una categoria ritenuta non appropriata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

