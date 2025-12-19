Tfr per i nuovi assunti in manovra cancellata norma su adesione automatica alla previdenza complementare

La manovra di quest'anno ha apportato importanti modifiche alle norme sul Tfr e alla previdenza complementare. Sono state cancellate le misure relative all'estensione dell'obbligo di versamento e all'adesione automatica dei neoassunti, segnando un cambiamento significativo nel sistema previdenziale delle aziende. Queste novità influiranno sulle strategie di risparmio e di pianificazione pensionistica di lavoratori e imprese.

Dal pacchetto pensioni della manovra saltano anche le norme sul Tfr, cioè le misure relative all'estensione dell'obbligo di versamento, da parte delle imprese che hanno superato i 50 dipendenti dopo l'avvio dell'attività, al Fondo, e anche la norma che prevedeva l'adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti.

Tfr, saltano le nuove norme nella manovra: altro dietrofront della maggioranza, cosa cambia - Nel nuovo emendamento alla legge di Bilancio 2026 spariscono le norme sull’adesione automatica del Tfr ai fondi pensione per i neoassunti e Transizione 4. corriere.it

Manovra, saltano Tfr e contributo delle assicurazioni. Meloni: “Nessun contatto con Giorgetti” - Depositati gli emendamenti del governo che riscrivono ancora una volta la ... repubblica.it

Più servizi, controlli e compliance: ecco cosa faranno i 3.300 nuovi assunti alle Entrate ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/piu-serviz… x.com

Un emendamento del governo alla manovra introduce dal 2026 l’iscrizione automatica alla previdenza complementare per i nuovi assunti del settore privato e amplia l’obbligo di versamento del Tfr al Fondo Inps per le aziende - facebook.com facebook

