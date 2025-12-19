“All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey domina il Natale: miliardi di ascolti, record Billboard e milioni in royalties ogni anno. Ecco testo, significato e traduzione della canzone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Mariah Carey pubblica un video del 1994, quando All I Want For Christmas non era ancora la canzone di Natale per eccellenza

Leggi anche: Dopo 41 anni, Last Christmas batte Mariah Carey: è la canzone numero uno al mondo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey: storia e curiosità; The Doors, la vera storia di The End e il complesso di Edipo secondo Jim Morrison; “Last Christmas”: testo, significato e curiosità del brano degli Wham!; Die On This Hill – Sienna Spiro: Testo e Traduzione.

Testo, significato e traduzione di All I Want for Christmas is You, Mariah Carey e la canzone più amata del Natale - “All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey domina il Natale: miliardi di ascolti, record Billboard e milioni in royalties ogni anno ... fanpage.it