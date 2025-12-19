Testamento Pippo Baudo solo ora si scopre tutto | l’eredità shock!
Un nuovo giallo si addensa intorno all’ eredità di Pippo Baudo, il celebre conduttore recentemente scomparso. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero in corso delle trattative misteriose tra gli eredi, senza ancora un accordo definitivo. Sono ormai trascorsi diversi mesi dalla morte di Baudo, ma l’ eredità del conduttore continua a essere al centro dell’attenzione mediatica. Figli e storica segretaria non avrebbero ancora formalmente accettato il lascito, alimentando dubbi e curiosità sulla gestione dei beni. Al centro del giallo ci sono i figli, Tiziana e Alessandro Baudo, e la storica assistente Dina Minna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
