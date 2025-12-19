Terzo Settore Lombardi Min Lavoro | Co-programmare è ascolto reale e decisioni condivise

Nel cuore del Terzo Settore, il concetto di co-programmazione si trasforma in azione concreta, coinvolgendo attivamente i giovani. È un processo di ascolto autentico e decisioni condivise, dove le esigenze emergono come elementi fondamentali per un cambiamento reale. Un approccio che valorizza il dialogo e la partecipazione, creando un ponte tra le istanze dei giovani e le strategie di sviluppo.

© Iltempo.it - Terzo Settore, Lombardi (Min. Lavoro): "Co-programmare è ascolto reale e decisioni condivise" Salerno, 18 dic. (AdnkronosLabitalia) - “Co-programmare non è un termine astratto: significa ascolto reale dei giovani e traduzione delle loro esigenze in decisioni concrete”. Lo ha affermato Alessandro Lombardi, capo dipartimento politiche sociali del ministero del Lavoro, nel corso del meeting nazionale ‘Co-programmare con i giovani', in corso fino al 20 dicembre al Grand Hotel Salerno e organizzato da Moby Dick Ets come ente capofila. “Si è partiti lo scorso anno con la legge 104 del 2024 e la 'Giornata dell'Ascolto del Minore', celebrata su tutto il territorio nazionale", ha sottolineato Lombardi. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Terzo settore, partito da Salerno progetto nazionale 'Co-programmare con i giovani' Leggi anche: Terzo settore, Bellucci: "'Co-programmare con i giovani' per aiutarli a raggiungere propri sogni" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Terzo settore: dal 18 al 20 dicembre Salerno 'capitale' del dialogo tra giovani e istituzioni; Terzo settore, al via a Salerno 'Co-programmare con i giovani': apre vice ministro Bellucci. Terzo settore: Lombardi (Ministero del Lavoro ), “Co-programmare rafforza la Pubblica La norma è stata radicalmente modificata in favore di enti del terzo settore - facebook.com facebook #DirettaConsiglio, #ManovraEconomica, relazione assessore @G_RIGHINITW: "Risanamento conti non può avvenire sulla pelle dei più deboli. Esenzione Irap per terzo settore e attività economiche in comuni montani, dimezzata addizionale per cooperazio x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.