Terrore in piscina | bimbo di 4 anni rischia di annegare

Un incidente drammatico scuote l’Alto Adige: un bambino di soli 4 anni ha rischiato di perdere la vita in una piscina appena aperta a Curon, suscitando grande paura e preoccupazione tra la comunità. Le ore successive saranno decisive per le sue condizioni, mentre le autorità indagano sull’accaduto.

Sono ore di grandissima apprensione quelle che si stanno vivendo in Alto Adige, dove è in gravi condizioni un bimbo di appena 4 anni che ha rischiato di annegare nella nuova piscina “Curunes”, a Curon in Val Venosta, inaugurata da poche settimane.A diffondere la notizia il quotidiano altoatesino. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

