Terranuova Traiana Ultima gara dell’anno ad Orvieto

Il 19 dicembre 2025, Terranuova Traiana si prepara a chiudere l’anno con un confronto importante contro l'Orvietana ad Orvieto. Una sfida che rappresenta l’ultimo appuntamento del girone d’andata nel campionato di Serie D Girone E, in un momento di grande entusiasmo e determinazione per la squadra. Un’occasione per concludere il 2025 con forza e motivazione.

Arezzo, 19 dicembre 2025 – Un Terranuova Traiana in grande spolvero si prepara ad affrontare l'Orvietana nell'ultimo match del girone d'andata del campionato di Serie D Girone E, nonché ultimo incontro del 2025. La squadra allenata da mister Becattini arriva alla sfida di Orvieto in un periodo di forma smagliante, reduce da cinque partite senza sconfitta ma soprattutto da tre vittorie di fila tutte per 0-1 ai danni di Montevarchi, Camaiore e Tau Altopascio. Un trittico di successi che hanno evidenziato nuovamente l'importante organico a disposizione dell'allenatore dei biancorossi, caratterizzato da una fase difensiva che non incassa reti ormai da 270 minuti e che si posiziona dietro solamente a Grosseto, Seravezza Pozzi e Tau per gol subiti.

