Terranuova Consegna dei libri natalizi nelle scuole

Lo scorso 19 dicembre 2025, nelle scuole di Terranuova Bracciolini, si è svolta la consegna dei libri natalizi destinati agli studenti di tutte le età. Un momento di condivisione e cultura, che ha coinvolto bambini e ragazzi in un’atmosfera di festa e apprendimento, rafforzando il legame tra istituzioni scolastiche e comunità locale.

© Lanazione.it - Terranuova. Consegna dei libri natalizi nelle scuole Arezzo, 19 dicembre 2025 – Mercoledì scorso, nelle scuole del territorio comunale di Terranuova Bracciolini, la consegna dei libri natalizi destinati ai più piccoli e agli studenti più grandi. L’iniziativa ha coinvolto i nidi comunali, la scuola dell’infanzia paritaria, la scuola primaria Italo Calvino e le classi terze della scuola secondaria di primo grado, in un percorso pensato per accompagnare bambine, bambini e adolescenti lungo l’intero cammino educativo. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, nasce con l’obiettivo di valorizzare il libro e la lettura fin dai primi anni di scuola, riconoscendone il ruolo fondamentale nella crescita personale, culturale ed emotiva delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Terranuova Bracciolini, stamani consegnati i libri nelle scuole del Comune come dono per Natale Leggi anche: L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole a quarant’anni dal Concordato, Monsignor Giuliodori: “L’Irc forma la coscienza dei giovani e offre strumenti per comprendere cultura e società nelle scuole” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Terranuova. Consegnati stamani i libri nelle scuole del Comune. È il regalo di Natale; Consegna Libri nelle Scuole di Terranuova Bracciolini. Terranuova Bracciolini, stamani consegnati i libri nelle scuole del Comune come dono per Natale - Un’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale di Terranuova Bracciolini per valorizzare il libro e la lettura fin dai primi anni di scuola ... msn.com

Consegna Libri nelle Scuole di Terranuova Bracciolini - Questa mattina l’amministrazione comunale di Terranuova Bracciolini ha consegnato libri nei nidi comunali, alla scuola dell’infanzia paritaria, alla scuola Italo Calvino e nelle classi terze della ... teletruria.it

Tanti eventi natalizi a Terranuova Bracciolini dal 6 dicembre al 6 gennaio - Il Comune di Terranuova Bracciolini si prepara a vivere le festività natalizie con una serie di eventi pensati per tutte e tutti, con attività sia per gli adulti che per bambini e famiglie. lanazione.it

Terranuova Bracciolini: consegnati i libri nelle scuole del Comune - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.