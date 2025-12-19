Terni l’attore e regista Eros Bosi premiato in Spagna | riconoscimento al Caligari Festival Internacional de Cine de Terror

Eros Bosi, attore e regista di Terni, si distingue a livello internazionale. Recentemente premiato come miglior attore al Caligari Festival Internacional de Cine de Terror 2025 di Valencia, il suo talento ha ricevuto riconoscimenti oltre confine. Un traguardo che consacra la sua carriera nel mondo del cinema horror e che porta alto il nome della città di Terni.

Un prestigioso riconoscimento per Eros Bosi, recentemente premiato come miglior attore al Caligari Festival Internacional de Cine de Terror 2025 di Valencia. Il premio è stato attribuito per il cortometraggio Follow the Reaper-Segui il Mietitore risalente al 2023 con un cast tutto ternano.

