Terni il ‘Viale dei Campioni’ in omaggio a Libero Liberati e Paolo Pileri | Certifichiamo l' ingresso in città

Terni celebra il suo passato sportivo con l'inaugurazione del 'Viale dei Campioni', dedicato a Libero Liberati e Paolo Pileri. La cerimonia, accompagnata da una cena commemorativa, ha rafforzato il legame tra la città e i suoi eroi motociclismo, ricordando i cento anni di storia del Moto club Terni L. Liberati-P. Pileri, fondato nel 1925. Un omaggio che certifica l'importanza di questa tradizione nel cuore di Terni.

Una recente cena per festeggiare i cento anni. Il Moto club Terni L. Liberati-P. Pileri è stato infatti fondato il 2 ottobre del 1925. Una data non casuale poiché coincidente con la nascita della Ternana calcio. Una storia centenaria che da lustro e spessore alla città di Terni, evocando. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

