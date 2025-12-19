Terni il ‘Viale dei Campioni’ in omaggio a Libero Liberati e Paolo Pileri | Certifichiamo l' ingresso in città

Terni celebra il suo passato sportivo con l'inaugurazione del 'Viale dei Campioni', dedicato a Libero Liberati e Paolo Pileri. La cerimonia, accompagnata da una cena commemorativa, ha rafforzato il legame tra la città e i suoi eroi motociclismo, ricordando i cento anni di storia del Moto club Terni L. Liberati-P. Pileri, fondato nel 1925. Un omaggio che certifica l'importanza di questa tradizione nel cuore di Terni.

