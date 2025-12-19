Ternana Fabio Forti nuovo amministratore unico | Il contratto con Ferrero sarà subito risolto

Fabio Forti è il nuovo amministratore unico della Ternana Calcio, pronto a guidare il club verso nuovi traguardi. La società rossoverde conferma la sua nomina, mentre Forti annuncia la risoluzione immediata del contratto con Ferrero. Un cambio di passo che segna l'inizio di una fase di rinnovamento e ambizione per il team umbro.

Fabio Forti, nuovo amministratore unico della Ternana Calcio, è ufficialmente operativo. La comunicazione arriva dalla società rossoverde e dallo stesso dottore commercialista ternano. Forti, classe 64, succede a Tiziana Pucci sollevata dall’incarico dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 11 dicembre. È professionista tra l’altro molto stimato dall’avvocato Manlio Morcella, legale della famiglia Rizzo per la Ternana Calcio. Il nuovo amministratore unico, ringraziando per la fiducia, si presenta così alla piazza: "In qualità di ternano, assicuro a tutti il massimo impegno per dimostrare di essere all’altezza del prestigioso e oneroso incarico che mi è stato affidato, nella piena consapevolezza di ciò che il glorioso club calcistico rappresenta per la città". 🔗 Leggi su Lanazione.it

