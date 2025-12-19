Nel 2025, Terna continuerà a rafforzare la rete elettrica italiana con 36 nuovi progetti autorizzati, per un investimento totale di un miliardo di euro. Dal 2023, sono entrate in esercizio opere strategiche, con oltre 2 miliardi di euro destinati allo sviluppo della rete. In particolare, la Campania si distingue per interventi significativi, consolidando l’impegno di Terna nel miglioramento e nell’espansione delle infrastrutture energetiche del paese.

Terna, le opere entrate in esercizio nel 2025 e focus Campania

Dal 2023 in esercizio interventi di sviluppo della rete elettrica per oltre 2 miliardi di euro Nel 2025 autorizzati 36 nuovi progetti, distribuiti su tutto il territorio nazionale, per 1 miliardo di euro di investimenti. Entro il 2025 Terna prevede di avviare in esercizio infrastrutture di sviluppo per circa 800 milioni di euro. Il risultato registrato nell’anno conferma l’impegno della Società guidata da Giuseppina Di Foggia nel rafforzare sicurezza e resilienza della rete di trasmissione nazionale, a sostegno del percorso di transizione energetica del Paese. Dal 2023 il valore degli interventi consegnati alla piena operatività è di oltre 2 miliardi di euro “ Le opere di Terna entrate in esercizio dal 2023 ad oggi, per oltre due miliardi di euro di investimenti, rendono la trasmissione dell’energia più sicura e la rete più flessibile. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

