Terna entro il 2025 operative nuove infrastrutture per 800 milioni di euro
Entro il 2025, Terna investirà circa 800 milioni di euro in nuove infrastrutture, rafforzando la sicurezza e la resilienza della rete di trasmissione nazionale. Un impegno strategico volto a sostenere la transizione energetica del Paese e garantire un sistema più efficiente e affidabile. Questi interventi rappresentano un passo fondamentale per l’innovazione e lo sviluppo sostenibile dell’Italia.
Entro il 2025 Terna prevede di avviare in esercizio infrastrutture di sviluppo per circa 800 milioni di euro, confermando l’impegno nel rafforzare sicurezza e resilienza della rete di trasmissione nazionale a sostegno del percorso di transizione energetica del Paese. Dal 2023 il valore degli interventi consegnati alla piena operatività è di oltre 2 miliardi di euro. Nell’anno sono stati realizzati oltre 300 km di collegamenti elettrici, progettati assicurando la massima attenzione verso soluzioni a ridotto impatto ambientale. Tra le opere principali quelle per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con oltre 130 km di elettrodotti interrati per garantire una magliatura più robusta e affidabile della rete. 🔗 Leggi su Lettera43.it
