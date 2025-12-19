Tentano di rubargli l' auto la rabbia del proprietario | La città non è sicura
Un tentativo di furto d'auto a Pagani accende i riflettori sulla crescente insicurezza nell’Agro nocerino sarnese. La rabbia del proprietario, che denuncia sui social l’episodio fallito in via Gennaro Niglio, testimonia un fenomeno preoccupante di reati predatori che mettono a rischio la serenità della comunità. La situazione evidenzia l’urgenza di interventi concreti per contrastare questa escalation criminale.
Tentano di rubare un'auto in via Gennaro Niglio, a Pagani. Il colpo fallisce. La denuncia corre sui social ma rappresenta, allo stato, un'emergenza che sembra non avere fine nell'Agro nocerino sarnese, in tema di reati predatori.La denunciaIl proprietario ha spiegato che l'auto aveva il block. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
