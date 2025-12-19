Tenta di rubare gli arredi di un bar ma arrivano i carabinieri denunciato 47enne

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tentativo di furto di arredi esterni di un bar in via Generale Alimondi a Licata è stato sventato dai carabinieri, che hanno sorpreso e denunciato un uomo di 47 anni intento a sottrarre tavoli e sedie. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha impedito il furto e garantito la sicurezza della zona.

tenta di rubare gli arredi di un bar ma arrivano i carabinieri denunciato 47enne

© Agrigentonotizie.it - Tenta di rubare gli arredi di un bar ma arrivano i carabinieri, denunciato 47enne

A Licata i carabinieri hanno sorpreso un uomo intento a rubare tavoli, sedie e altri arredi esterni di un bar in via Generale Alimondi. Il quarantasettenne licatese, notato in atteggiamento sospetto dopo l’una di notte, stava caricando la refurtiva sul proprio veicolo quando è stato bloccato dai. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Tenta di rubare rame al cimitero, denunciato dai Carabinieri

Leggi anche: Tenta di rubare un giubbotto in negozio, gli addetti lo fermano e chiamano i carabinieri

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

A Como nuove regole per i bar, solo tovaglie monocolore e arredi grigi.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.