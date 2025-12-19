Tenta di rubare gli arredi di un bar ma arrivano i carabinieri denunciato 47enne
Un tentativo di furto di arredi esterni di un bar in via Generale Alimondi a Licata è stato sventato dai carabinieri, che hanno sorpreso e denunciato un uomo di 47 anni intento a sottrarre tavoli e sedie. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha impedito il furto e garantito la sicurezza della zona.
A Licata i carabinieri hanno sorpreso un uomo intento a rubare tavoli, sedie e altri arredi esterni di un bar in via Generale Alimondi. Il quarantasettenne licatese, notato in atteggiamento sospetto dopo l’una di notte, stava caricando la refurtiva sul proprio veicolo quando è stato bloccato dai. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
