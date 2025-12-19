Tensione tra Conte e Allegri dopo Napoli-Milan | la ricostruzione del quotidiano

La vittoria del Napoli contro il Milan apre le porte della finale, ma the tensione tra Conte e Allegri aggiunge un tocco di suspense alla scena calcistica. Mentre gli azzurri celebrano il successo, i duelli tra i due allenatori si fanno sempre più intensi, alimentando il clima di attesa e curiosità. Un match che ha scritto non solo una pagina di sport, ma anche di tensione tra le grandi firme del calcio italiano.

Il Napoli riesce a portarsi a casa la finale grazie alla vittoria per 2-0 contro il Milan. Una prestazione più che convincente per gli azzurri, che sono riusciti a venire a capo di una sfida che, fin da subito, si era fatta molto pesante dal punto di vista agonistico. Un match sentito per entrambe le compagini, così come dimostrato dalla tensione che si è respirata anche negli attimi finale successivi al fischio finale. In particolare, Gazzetta.it svela quello che è successo tra i due tecnici Antonio Conte e Massimiliano Allegri: una frase del tecnico salentino ha scatenato la rabbia del suo collega rossonero, culminato con la mancata stretta di mano dopo il fischio finale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

