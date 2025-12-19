Tensione nella Lega con Giorgetti e Borghi tira il freno | Aumentare l’età pensionabile? Non oggi non domani e nemmeno in futuro

Alta tensione nella Lega di Matteo Salvini e malumori verso il "loro" ministro Giancarlo Giorgetti. Anche se le acque sembrano essersi parzialmente calmate, sotto la superficie restano correnti di scontento per quanto accaduto poche ore fa durante i lavori sulla Legge di Bilancio. La scorsa notte, al Senato, durante l'esame della manovra in Commissione Bilancio, è stato «incenerito» – per usare le parole del senatore Claudio Borghi – il pacchetto di emendamenti che prevedeva l'allungamento delle finestre pensionistiche. Le misure sono state subito frenate dal Carroccio, anche per non contraddire la battaglia identitaria del partito, il celebre «No alla riforma Fornero», quella che all'epoca innalzò l'età pensionabile.

La Lega "minaccia" Giorgetti e fa saltare tutto il pacchetto pensioni: Salvini “spinge” la faida interna sulla manovra, scontro totale e norme da rifare - Eliminate tutte le norme sulla previdenza: cancellata la stretta sul riscatto della laurea, annullato l’allungamento delle “finestre” e decaduto il silenzio- quotidiano.net

Tensione nel centrodestra sulla manovra, l'opposizione attacca: 'Maggioranza in frantumi' - Schlein: 'Sulle pensioni il più alto tradimento delle promesse'. ansa.it

