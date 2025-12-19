Tennisti in festa per un anno super

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2025 ha portato grande entusiasmo nel tennis amatoriale pratese, con tre titoli italiani e un’attività in continua espansione. La passione e l’impegno dei tennisti locali hanno contribuito a rendere questa stagione memorabile, consolidando la posizione della città come protagonista a livello nazionale nei campionati a squadre. Un anno di successi che rafforza il senso di comunità e l’amore per questo sport.

tennisti in festa per un anno super

© Lanazione.it - Tennisti in festa per un anno super

Tre titoli italiani e un’attività di base in costante crescita hanno segnato il 2025 del tennis amatoriale pratese, protagonista a livello nazionale nei campionati a squadre. I risultati sono stati celebrati al Tc Bisenzio, sede dell’incontro conclusivo che ha riunito atleti, dirigenti e appassionati per festeggiare una delle annate più brillanti degli ultimi anni. Nel corso della stagione, i circoli della provincia hanno dato vita a un’intensa attività agonistica di base, con dieci tornei di singolare e quattro di doppio disputati tra le categorie Expert ed Entry Level, confermando la vitalità del movimento Tpra sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi, super festa di Natale per i dipendenti Mediaset: "Quest'anno siete stati grandi". Le foto e il ricordo del padre

Leggi anche: Atp Finals 2025, come arrivano a Torino gli otto tennisti più forti dell’anno | Le schede

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tennisti in festa per un anno super.

tennisti festa anno superSuccesso per la festa di fine anno del Tennis Club Riccione nel Parco di Oltremare - Avanza il 7° Memorial “Piero Serafini”, il torneo nazionale Open maschile dotato di 3000 euro di montepremi ... altarimini.it

tennisti festa anno superSuperTennis Awards: Sinner e Paolini i migliori, per Cobolli “impresa dell’anno” - Italiani | Festa di famiglia con papà Stefano miglior coach per Flavio, Musetti il giocatore più migliorato ... ubitennis.com

SuperTennis Awards rinviati a data da destinarsi - Rinviata a data da destinarsi la cerimonia dei SuperTennis Awards, la festa del tennis italiano prevista a Milano per il 5 dicembre. sport.tiscali.it

LE FESTE DI COMPLEANNO

Video LE FESTE DI COMPLEANNO

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.