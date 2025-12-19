Tennistavolo Regionali sugli scudi Nazionali in ombra

Il Tennistavolo Lucca si distingue nei regionali, regalando emozioni intense e risultati importanti. Nel sesto turno, la squadra ha conquistato un pareggio di valore contro l’Antoniana Pescara, mettendo in mostra determinazione e talento tra le mura amiche. La prestazione di Ghosh e Di Fiore ha sottolineato l’impegno del team, mentre le nazionali sembrano al momento in ombra, lasciando spazio ai protagonisti locali.

