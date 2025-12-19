Tennistavolo Regionali sugli scudi Nazionali in ombra
Il Tennistavolo Lucca si distingue nei regionali, regalando emozioni intense e risultati importanti. Nel sesto turno, la squadra ha conquistato un pareggio di valore contro l’Antoniana Pescara, mettendo in mostra determinazione e talento tra le mura amiche. La prestazione di Ghosh e Di Fiore ha sottolineato l’impegno del team, mentre le nazionali sembrano al momento in ombra, lasciando spazio ai protagonisti locali.
Sesto turno di grandi emozioni per il Tennistavolo Lucca. Nella serie "A2", tra le mura amiche, arriva un punto prezioso: pareggio 3-3 contro l’ Antoniana Pescara, grazie alla doppietta di Ghosh e un punto messo a segno da Di Fiore. In "B2" sconfitta in trasferta per 5-2 sul campo del Villa D’Oro Modena, nonostante l’ottima prova di Pature, autore di entrambi i punti lucchesi. Stesso punteggio anche per la serie "C1" che si arrende al Pulcini Cascina, nonostante la doppietta di Gherardi. In serie "C2" battuta d’arresto casalinga per 2-5 contro il Pulcini Cascina "A", con Madrigali unico realizzatore dei due punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Olimpiadi di informatica, studenti dello scientifico sugli scudi alle finali nazionali: un oro e un bronzo
Leggi anche: Campionati Nazionali Assoluti di Ginnastica Artistica Maschile: Brugnami e Larduet sugli scudi, Abbadini e Galli dividono l’oro al cavallo
Tennistavolo. Male i team nazionali. Regionali bene a metà - Per il Tennistavolo Lucca non è arrivata la vittoria in questo inizio di stagione nelle categorie nazionali. lanazione.it
Tennistavolo. Nazionali, un sorriso a metà. Ottimi risultati dalle regionali - Quinta giornata di campionato, con diciassette gare per il Tennis Tavolo Lucca che ha registrato anche l’avvio del torneo di... lanazione.it
Criterium nazionale Parkinson, torneo tennistavolo nel Torinese - A Grugliasco (Torino) arriva la prima edizione di Criterium Nazionale Parkinson, un torneo promozionale riservato a persone con malattia di Parkinson. ansa.it
Momento memorabile per il Circolo Tennistavolo Molfetta, protagonista assoluto sui tavoli nazionali e regionali. Riflettori puntati in particolare sulla Serie A2 femminile,... Leggi l'articolo - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.