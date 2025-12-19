Tennistavolo Regionali sugli scudi Nazionali in ombra

Il Tennistavolo Lucca si distingue nei regionali, regalando emozioni intense e risultati importanti. Nel sesto turno, la squadra ha conquistato un pareggio di valore contro l’Antoniana Pescara, mettendo in mostra determinazione e talento tra le mura amiche. La prestazione di Ghosh e Di Fiore ha sottolineato l’impegno del team, mentre le nazionali sembrano al momento in ombra, lasciando spazio ai protagonisti locali.

Sesto turno di grandi emozioni per il Tennistavolo Lucca. Nella serie "A2", tra le mura amiche, arriva un punto prezioso: pareggio 3-3 contro l’ Antoniana Pescara, grazie alla doppietta di Ghosh e un punto messo a segno da Di Fiore. In "B2" sconfitta in trasferta per 5-2 sul campo del Villa D’Oro Modena, nonostante l’ottima prova di Pature, autore di entrambi i punti lucchesi. Stesso punteggio anche per la serie "C1" che si arrende al Pulcini Cascina, nonostante la doppietta di Gherardi. In serie "C2" battuta d’arresto casalinga per 2-5 contro il Pulcini Cascina "A", con Madrigali unico realizzatore dei due punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

