Gli automobilisti di Faleria affrontano un nuovo record: le polizze assicurative hanno superato i mille euro, rendendo la strada ancora più difficile. In un contesto di aumenti continui, la consapevolezza di dover gestire costi sempre più elevati diventa essenziale per chi viaggia quotidianamente. Un quadro che riflette le sfide di un popolo abituato a trovare soluzioni anche nelle situazioni più complesse.

Un popolo di santi, poeti e navigatori, ma anche di automobilisti consapevoli di come i rincari siano sempre dietro l’angolo per le quattro ruote. Una descrizione che si addice agli italiani, ma anche e soprattutto a chi possiede un veicolo a Faleria. Il borgo dell’Agro Falisco è stato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Tempi durissimi per gli automobilisti di Faleria: le polizze hanno raggiunto i mille euro.

