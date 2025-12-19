Temperature sull' altalena piogge scarse ma estreme e regione divisa in due | l' autunno 2025 in Liguria

L'autunno 2025 in Liguria ha portato temperature più basse del normale e precipitazioni inferiori alla media, evidenziando profonde disparità tra le diverse zone della regione. Le condizioni climatiche estremamente variabili hanno caratterizzato questa stagione, con alternanze di temperature e piogge intense e rarefatte, riflettendo un quadro meteorologico complesso e in evoluzione.

L'autunno meteorologico 2025 in Liguria si è chiuso con temperature mediamente inferiori alla norma e precipitazioni complessivamente sotto media, ma con forti differenze territoriali. Questa la fotografia di Arpal.La temperatura media stagionale regionale è stata di 13,7 °C, circa 0,3 °C sotto.

