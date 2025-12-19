Il solito appuntamento con La Volta Buona, in diretta su Rai 1, è saltato per una buona ragione. Spazio alla maratona Telethon, che vede in studio un trio: Elenoire Casalegno, Tiberio Timperi e Paolo Belli. Un appuntamento, non il solo che la Rai manderà in onda, per raccogliere fondi in favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Edoardo e Margherita. Voto: 10. Viene mandato in onda un filmato, che vede Margherita (9 anni) descrivere suo fratello Edoardo (12). Un forte legame li unisce e lei, attraverso l’esperienza di lui, è cresciuta molto e ha scoperto sfumature della vita che per altri sono invisibili. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Telethon, le pagelle della maratona: Edoardo e Margherita (10), la storia di Ewen (10)

Leggi anche: X Factor, le pagelle della finale: i giudici orgogliosi e bellissimi (10), Rob, la stella più luminosa (10), Giorgia e Laura Pausini giganti (10)

Leggi anche: La Volta Buona, pagelle 10 ottobre: il matrimonio improbabile di Antonella Elia (6), tutte le star di Panella (10)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Torna la maratona Telethon: dal 14 al 21 dicembre per sostenere la ricerca - «Quando ho ricevuto la diagnosi durante l’ecografia ho pianto tutte le mie lacrime», racconta la madre, Francesca. oggi.it

Trentacinquesima Maratona Telethon: come sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare - Torna la maratona Telethon sulle reti RAI, ma anche anche i cuori di cioccolato nelle piazze italiane: ecco come possiamo sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare Torna la ... disabili.com

Telethon, al via maratona Rai: la raccolta fondi per la ricerca parte sabato 13 dicembre - C’è un motivo in più per aderire alla raccolta fondi di Fondazione Telethon, trainata dalla consueta maratona sulle reti Rai dal 14 al 21 dicembre. roma.corriere.it

Volley A2: Dura lezione per la Sviluppo Sud Catania. Contro la capolista Ravenna, le assenze hanno pesato troppo: finisce 3-0. Coach Montagnani: "Non siamo stati competitivi. Dobbiamo rimetterci in piedi." Tutti i dettagli della gara, le pagelle e il tabelli - facebook.com facebook